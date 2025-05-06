В Заинском районе высадили «Сады памяти» к 80-летию Победы

В селе Поручиково Заинского района обновили яблоневый сад имени Ф.А. Валеева, приурочив это к 80-летию Победы. Здесь появились 32 молодые яблони и 13 деревьев в честь участников СВО. В посадках участвовали семьи военнослужащих и ветераны труда, передает «Татар-информ».

Аналогичные акции прошли по всему району: в Камышинке высадили 33 яблони, 39 рябин и сосен, а в Сарапале — 30 яблонь, 27 рябин и черемух.