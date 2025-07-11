В заказнике «Кичке-Тан» дети отпраздновали День рыбака весело и с пользой

news_top_970_100
Республика
11 июля 2025  11:43
Автор:
Елизавета Черкина

Сотрудники заказника «Кичке-Тан» устроили для ребят из детских лагерей настоящий двухдневный праздник в честь Дня рыбака! Мероприятие прошло в двух местах: на пришкольной площадке и на берегу красивой реки Иж, которая является памятником природы, сообщается на сайте Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам. 

Дети не только хорошо отдохнули на свежем воздухе, но и узнали много интересного о рыбалке и о том, как важно беречь природу.

Программа была очень насыщенной. Сначала ребята играли в активные игры и участвовали в веселых конкурсах на тему рыбалки: отвечали на вопросы викторины, бегали в эстафетах и мастерили что-то своими руками.

Но самым главным событием стали, конечно, соревнования по рыбной ловле! Вооружившись удочками, юные рыбаки затаив дыхание следили за поплавками. Им помогали опытные наставники, которые учили их азам этого дела.

Этот праздник подарил детям море радости и новых впечатлений, а заодно научил их ценить и уважать природу родного края. Веселый и полезный способ провести время!
 

news_right_column_240_400
Новости
«В нашей стране много бескорыстных людей»
«В нашей стране много бескорыстных людей»
В Казани появился первый «умный пешеходный переход»
В Лаишево прошел фестиваль «Наш двор»
Жилищники в Казани попытались поднять плату за дом в два раза
На Кремлевской набережной Казани покажут фильм «Красные ленты»
В заказнике «Кичке-Тан» дети отпраздновали День рыбака весело и с пользой
Фарид Мухаметшин: Многодетные семьи - это образец для подражания для молодежи
Фарид Мухаметшин: Многодетные семьи - это образец для подражания для молодежи
Министр экологии Татарстана поздравил жителей республики с Днём рыбака
Министр экологии Татарстана поздравил жителей республики с Днём рыбака