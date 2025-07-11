В заказнике «Кичке-Тан» дети отпраздновали День рыбака весело и с пользой

Сотрудники заказника «Кичке-Тан» устроили для ребят из детских лагерей настоящий двухдневный праздник в честь Дня рыбака! Мероприятие прошло в двух местах: на пришкольной площадке и на берегу красивой реки Иж, которая является памятником природы, сообщается на сайте Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.

Дети не только хорошо отдохнули на свежем воздухе, но и узнали много интересного о рыбалке и о том, как важно беречь природу.

Программа была очень насыщенной. Сначала ребята играли в активные игры и участвовали в веселых конкурсах на тему рыбалки: отвечали на вопросы викторины, бегали в эстафетах и мастерили что-то своими руками.

Но самым главным событием стали, конечно, соревнования по рыбной ловле! Вооружившись удочками, юные рыбаки затаив дыхание следили за поплавками. Им помогали опытные наставники, которые учили их азам этого дела.

Этот праздник подарил детям море радости и новых впечатлений, а заодно научил их ценить и уважать природу родного края. Веселый и полезный способ провести время!

