В замене нуждается треть коммунальных сетей Татарстана

В Татарстане треть от общего числа коммунальных сетей нуждается в замене, сообщил на заседании Госсовета РТ премьер-министр РТ Алексей Песошин. По его словам, общая их протяженность в республике – 26,5 тысяч, из которых большая часть – это водоснабжение, также водоотведение и теплоснабжение

По словам главы регионального правительства, некоторые проблемы с изношенностью решаются благодаря программам, финансируемым из бюджетов страны и республики.

Так, в прошлом году удалось модернизировать объекты коммунального хозяйства, построить и реконструировать больше 200 км сетей, артезианские скважины, водонапорные башни и прочие объекты.