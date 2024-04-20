В замене нуждается треть коммунальных сетей Татарстана

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Республика
20 апреля 2024  11:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане треть от общего числа коммунальных сетей нуждается в замене, сообщил на заседании Госсовета РТ премьер-министр РТ Алексей Песошин. По его словам, общая их протяженность в республике – 26,5 тысяч, из которых большая часть – это водоснабжение, также водоотведение и теплоснабжение

По словам главы регионального правительства, некоторые проблемы с изношенностью решаются благодаря программам, финансируемым из бюджетов страны и республики.  

Так, в прошлом году удалось модернизировать объекты коммунального хозяйства, построить и реконструировать больше 200 км сетей, артезианские скважины, водонапорные башни и прочие объекты.

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