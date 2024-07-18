В здании бывшей Адмиралтейской конторы в Казани появится выставочное пространство

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Город
18 июля 2024  08:02
Автор:
Эндже Гарафиева


Проект реставрации исторического здания бывшей Адмиралтейской конторы, расположенного на улице Карла Маркса, получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы, об этом сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Комплекс Адмиралтейской конторы, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, был построен в конце XVIII века архитектором Василием Кафтыревым и в первоначальном виде служил центром кораблестроения для Каспийского флота. С течением времени здание пережило несколько перестроек, становясь военным госпиталем, казармой для кантонистов, приютом для сирот, богадельней и, наконец, больницей. В XX веке оно продолжало служить медицинским учреждениям.

В 2012 году началась первая фаза реставрации, которая восстановила внешнее оформление здания. Теперь же на очереди комплексная реставрация, которая включает в себя ремонт фасадов, укрепление конструкций, устройство инженерных систем и внутреннюю отделку. Особое внимание будет уделено восстановлению исторических деталей и использованию материалов, соответствующих требованиям к объектам культурного наследия.

По завершении реставрации в здании появятся выставочные залы, административные и коммерческие зоны, а также вспомогательные помещения на четырех этажах. Главный вход будет расположен на улице Япеева, а парадный вход – в центральной части здания.

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В здании бывшей Адмиралтейской конторы в Казани появится выставочное пространство
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