В здании бывшей Адмиралтейской конторы в Казани появится выставочное пространство



Проект реставрации исторического здания бывшей Адмиралтейской конторы, расположенного на улице Карла Маркса, получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы, об этом сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Комплекс Адмиралтейской конторы, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, был построен в конце XVIII века архитектором Василием Кафтыревым и в первоначальном виде служил центром кораблестроения для Каспийского флота. С течением времени здание пережило несколько перестроек, становясь военным госпиталем, казармой для кантонистов, приютом для сирот, богадельней и, наконец, больницей. В XX веке оно продолжало служить медицинским учреждениям.

В 2012 году началась первая фаза реставрации, которая восстановила внешнее оформление здания. Теперь же на очереди комплексная реставрация, которая включает в себя ремонт фасадов, укрепление конструкций, устройство инженерных систем и внутреннюю отделку. Особое внимание будет уделено восстановлению исторических деталей и использованию материалов, соответствующих требованиям к объектам культурного наследия.

По завершении реставрации в здании появятся выставочные залы, административные и коммерческие зоны, а также вспомогательные помещения на четырех этажах. Главный вход будет расположен на улице Япеева, а парадный вход – в центральной части здания.