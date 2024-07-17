В здании старого аэровокзала в Казани откроется ресторан

Здание старого аэровокзала в Казани, являющееся памятником архитектуры советской эпохи, переживает второе рождение. После завершения комплекса противоаварийных мероприятий здесь стартовал новый этап — масштабная реставрация, направленная на восстановление исторического облика здания.

Двухэтажное здание аэровокзала было возведено в 1954 году по проекту архитектора Николая Макарени. Интересно, что в 50-е годы по всей стране было построено 11 подобных зданий аэровокзалов. Однако, при внешней схожести, каждое из них имело уникальные черты, обусловленные местными архитектурными традициями.

В середине прошлого века казанский аэровокзал был не только важным транспортным узлом, но и значимым общественным пространством. Здесь, помимо служб аэропорта, располагались ресторан, комната отдыха, парикмахерская, телеграф, кабины международного телефона и почта. Рядом с аэровокзалом была построена гостиница. На данный момент предусмотрено сохранение части помещений под офисы, а также воссоздание функции общественного питания – в здании старого аэровокзала откроется ресторан.

Как сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, проект реставрации прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил одобрение.

Специалистам предстоит обновить штукатурный слой стен и потолков, бережно восстановить декоративный слой отделки колонн залов под искусственный мрамор. Проект включает обновление покрытия площадок и ступеней лестниц, изготовление и установку металлических ограждений с деревянными поручнями по историческим образцам, а также тщательную реставрацию сохранившихся ограждений лестниц.

Внутренние интерьеры будут приведены в соответствие с историческими: планируется восстановление декоративных лепных элементов, отделка помещений с использованием материалов, соответствующих духу эпохи, установка новых дверей, гармонично вписывающихся в исторический облик.