В Зеленодольске два инспектора отправятся в колонию за то, что не сообщили о нарушениях

Суд признал виновными двух бывших сотрудников Зеленодольского территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан. Они получили взятки от предпринимателей за то, что покрывали тех и не составили нужный протокол о нарушениях.

Как установило следствие, с июля по октябрь 2022 года сотрудники Госалкогольинспекции брали деньги у пяти предпринимателей и двух юридических лиц. Общая сумма взяток составила 117 тысяч рублей.

Суд приговорил одного из виновных к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а второго – к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.