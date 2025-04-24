В Зеленодольске наполовину построили «Дом заботы»

В Зеленодольском районе завершено 53% строительства «Дома заботы» в рамках нацпроекта «Семья». Общий объем финансирования увеличился до 849 млн рублей – к первоначальным 333 млн добавили еще 516 млн.

Сейчас строители заканчивают фасадные работы, монтаж кровли и ливневой канализации. Внутри здания прокладывают инженерные коммуникации, начались штукатурные работы и стяжка полов. Благоустройство территории запланировано на завершающий этап.

Проект реализуется в рамках национальных инициатив, запущенных в 2019 году по указу президента Владимира Путина. В мае 2024 года глава государства утвердил новые стратегические цели развития России до 2036 года.