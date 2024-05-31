В Зеленодольске обнаружили массовый сброс токсичных веществ

В Зеленодольском районе местные жители забили тревогу из-за сброса строительных отходов. Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам дела, загрязнённый участок находится на улице Футбольная в городе Зеленодольск и занимает почти 310 квадратных метров.

Пробы найденных веществ в грунте отправили на лабораторную проверку и выяснили, что предельно-допустимые концентрации вредных элементов превышены.

Экологи оценивают ущерб окружающей среде более, чем в 24 млн рублей.

«Материалы проверки направлены прокуратурой в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», – сообщили в Прокуратуре Татарстана.