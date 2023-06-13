 В Зеленодольске обустроят кинологический комплекс для дрессировки собак
news_header_top_970_100

В Зеленодольске обустроят кинологический комплекс для дрессировки собак

Проект реализуют в рамках третьей очереди парка Алтынова.

Республика
13 июня 2023  11:49
Автор:
Дамира Хайрулина

Образовательно-спортивный кинологический комплекс создадут в Зеленодольске. Он будет реализован в рамках федерального проекта «Формирование городской среды», сообщил сегодня мэр города Михаил Афанасьев.

«Мы приняли решения доработать территорию [в парке Алтынова] для тренировки и выгула собак. Комплексное решение планируем реализовать уже в текущем году», –  сказал Афанасьев на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».

Кроме того в Зеленодольске победителями онлайн-голосования стали:

- сквер «Юный Корабел» по улице Комарова (2-я очередь);

- парка Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова (3-я очередь);

- набережная озера Карасиха в поселке Васильево;

- ландшафтный парк у водоема по улице Юбилейная в поселке Васильево.

Годом ранее Зеленодольск одержал победу во Всероссийском конкурсе малых городов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети