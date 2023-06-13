В Зеленодольске обустроят кинологический комплекс для дрессировки собак

Образовательно-спортивный кинологический комплекс создадут в Зеленодольске. Он будет реализован в рамках федерального проекта «Формирование городской среды», сообщил сегодня мэр города Михаил Афанасьев.

«Мы приняли решения доработать территорию [в парке Алтынова] для тренировки и выгула собак. Комплексное решение планируем реализовать уже в текущем году», – сказал Афанасьев на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».

Кроме того в Зеленодольске победителями онлайн-голосования стали:

- сквер «Юный Корабел» по улице Комарова (2-я очередь);

- парка Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова (3-я очередь);

- набережная озера Карасиха в поселке Васильево;

- ландшафтный парк у водоема по улице Юбилейная в поселке Васильево.

Годом ранее Зеленодольск одержал победу во Всероссийском конкурсе малых городов.