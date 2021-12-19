В Зеленодольске под мостом микрорайона Мирный разрушилась часть бетонного укрепления

В Зеленодольске под мостом, связывающим с микрорайоном Мирный, разрушилась часть бетонного укрепления склона, сообщает ОМВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции уже выехали на место для того, чтобы обеспечить безопасность движения через мост. По прибытию стало ясно, что под мостом произошло проседание грунта размером 6 кв.м возле опор автомобильного моста. Также частично обрушились бетонные плиты перекрытия.

Пострадавших нет, и угрозы для дальнейшего обрушения моста тоже нет. Движение транпорта не перекрыто.