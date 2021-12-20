В Зеленодольске психически нездоровая девушка зарезала женщину и избила мужчину

В Зеленодольске девушка, состоящая на учете у психиатра, зарезала женщину из-за того, что увидела постороннего мужчину в квартире. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану.

По данным комитета, 21-летняя подозреваемая пришла к погибшей, чтобы она помогла ей купить самогон. Однако, придя к ней обнаружила мужчину, которого избила и выгнала в подъезд. А женщине нанесла многочисленные удары ножом и скрылась. Тело обнаружили в одном из домов на улице Гагарина.

В настоящее время девушка задержана. Свою вину она не признала.

Ранее «КВ» сообщали, что в Бугульме нашли преступника, напавшего на пенсионерку в подъезде.