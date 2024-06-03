В Зеленодольске работа с кандидатами в военнослужащие по контракту вышла на новый уровень

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Республика
3 июня 2024  13:50
Автор:
Владислав Косолапкин

Те, кто подпишет контракт в Зеленодольском военкомате, получат до 800 тысяч рублей единовременно: 195 тысяч от Минобороны РФ, 505 тысяч от республики и 100 тысяч от муниципалитета. Об этом сообщил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Зеленодольского района Самат Минниханов.

Контрактники республики получают лучшую экипировку, сформированную в соответствии с нуждами действующих бойцов СВО. Для заключения контракта гражданину достаточно иметь при себе паспорт.

В зоне СВО ежемесячная денежная оплата бойцов составляет от 210 тысяч рублей.

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