В Зеленодольске работа с кандидатами в военнослужащие по контракту вышла на новый уровень

Те, кто подпишет контракт в Зеленодольском военкомате, получат до 800 тысяч рублей единовременно: 195 тысяч от Минобороны РФ, 505 тысяч от республики и 100 тысяч от муниципалитета. Об этом сообщил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Зеленодольского района Самат Минниханов.

Контрактники республики получают лучшую экипировку, сформированную в соответствии с нуждами действующих бойцов СВО. Для заключения контракта гражданину достаточно иметь при себе паспорт.

В зоне СВО ежемесячная денежная оплата бойцов составляет от 210 тысяч рублей.