В Зеленодольске собрались лучшие тяжелоатлеты страны

На спортивной базе «Маяк», что находится в Зеленодольске, 8 - 9 декабря пройдут Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике имени Александра Курынова. Для тех, кто не в курсе: это знаковая для отечественного спорта личность - первый в СССР олимпийский чемпион.

Турнир имени Александра Курынова проходит уже в 49-й раз. Около 200 тяжелоатлетов из 14 регионов России принимают в них участие. В турнире 10 мужских весовых категорий и 10 женских.

Как рассказал начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин, к этим соревнованиям проявляют большой интерес спортсмены и из других стран. Поэтому есть все шансы, что скоро турнир перерастет в международный. Президент Федерации тяжелой атлетики РТ Дмитрий Хомяков перечислил именитых спортсменов, которые ранее принимали участие в турнире имени Курынова: «Здесь выступали будущие олимпийские чемпионы, среди которых Юрий Варданян, Леонид Тараненко, из татарстанских спортсменов - чемпионка мира Светлана Шимкова, бронзовый призер чемпионата мира Зульфат Гараев».

Кстати, Зульфат Гараев может попасть в сборную России на предстоящих Играх БРИКС. Но пока отбор туда еще не начался. Да и некоторые другие спортсмены, которые планируют выступить на этих соревнованиях, являются лидерами нашей сборной. Хомяков отметил, что тяжелая атлетика не считается массовым видом спорта. Здесь тренер имеет возможность работать со своим подопечным индивидуально.

Оценивать выступления, то есть поднятие штанги, в турнире имени Александра Курынова будут по двум дисциплинам - толчок и рывок. Тот, кто больше всех наберет очков в совокупности за оба упражнения, станет абсолютным чемпионом в мужском или отдельно женском зачете. При этом, если победят спортсмены из Татарстана, то им положен дополнительный приз от республики.