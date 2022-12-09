В Зеленодольске спустили на воду ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России

Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького спустили на воду малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Фото: © пресс-служба Минобороны России

Корабль предназначен для охраны и защиты экономической зоны страны. Такие суда производятся в Татарстане с 2010 года. «Наро-Фоминск» стал 10-м кораблем для ВМФ РФ.

Ранее «КВ» сообщали, что на Зеленодольском заводе спустили на воду буксир, который будет охранять Крымский мост. Судно было сделано по заказу Росгвардии. Экипаж корабля составляет 8 человек.