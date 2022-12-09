 В Зеленодольске спустили на воду ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России
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В Зеленодольске спустили на воду ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России

Корабль предназначен для охраны и защиты экономической зоны страны.

Республика
9 декабря 2022  19:25
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького спустили на воду малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

 

Фото: © пресс-служба Минобороны России

Корабль предназначен для охраны и защиты экономической зоны страны. Такие суда производятся в Татарстане с 2010 года. «Наро-Фоминск» стал 10-м кораблем для ВМФ РФ. 

Ранее «КВ» сообщали, что на Зеленодольском заводе спустили на воду буксир, который будет охранять Крымский мост. Судно было сделано по заказу Росгвардии. Экипаж корабля составляет 8 человек.

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