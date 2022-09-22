 В Зеленодольске строятся первые в РФ дома, напечатанные на 3D-принтере
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В Зеленодольске строятся первые в РФ дома, напечатанные на 3D-принтере

Со строительными работами ознакомился глава района Михаил Афанасьев.

Республика
22 сентября 2022  14:40
Автор:
Карина Кострулева

В селе Айша в Зеленодольском районе РТ строятся первые в России дома, напечатанные на 3D-принтере. Об этом сообщает пресс-служба района.

Сейчас при постройке ЖК «Квадрум» 3D-принтер с помощью роботизированного «крана-руки» наносит послойно определенную бетонную смесь. Принтер укладывает уровни и возводит конструкцию на территории строительства. 

С работами ознакомился глава района Михаил Афанасьев. Он отметил, что такой способ постройки снизит трудозатраты, а также уменьшит человеческие ошибки. 

«Очень нестандартный подход, который, я уверен, в будущем будет набирать популярность», — отметил Афанасьев.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ на год раньше срока завершили строительство жилого комплекса Dubrava 2.0. ЖК расположен в Приволжском районе. Фасады новостроек отделаны керамическим кирпичом винных, молочных и кофейных оттенком. Во дворе обустроили игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Во всех пространствах доступен бесплатный WI-FI и установлены камер наблюдения. Также для жильцов сделан двухуровневый подземный паркинг.

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