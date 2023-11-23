В Зеленодольске вор попытался снять украшение с шеи спящей девушки

История произошла в Зеленодольске около двух часов ночи. Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, задержанный пояснил, что попасть в квартиру ему не составило особого труда. Он подобрал отмычку и ночью зашел в чужое жилище.

Мужчина попытался снять цепочку с шеи спящей девушки, но она проснулась и закричала. Ее брат моментально отреагировал и сам скрутил вора, а после передал в руки стражам порядка.

Полицейские доставили задержанного в отдел полиции, где сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.