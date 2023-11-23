news_header_top_970_100

В Зеленодольске вор попытался снять украшение с шеи спящей девушки

news_top_970_100
Республика
23 ноября 2023  14:04
Автор:
Виктория Осинина

История произошла в Зеленодольске около двух часов ночи. Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, задержанный пояснил, что попасть в квартиру ему не составило особого труда. Он подобрал отмычку и ночью зашел в чужое жилище.

Мужчина попытался снять цепочку с шеи спящей девушки, но она проснулась и закричала. Ее брат моментально отреагировал и сам скрутил вора, а после передал в руки стражам порядка.

Полицейские доставили задержанного в отдел полиции, где сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казанском Кремле проходит образовательный медиатренажер «Контекст»
Почти 90% россиян помогают детям с домашним заданиям
Академик РАН РТ: В Татарстане у семей есть установка на многодетность
Татарстанский эксперт: Россия выдвигает позитивные тренды, направленные на кооперацию
В Казани с Днем матери поздравили мать-героиню
В ряде казанских поликлиник обновили диагностическое оборудование
В Татарстане в огне пожара погиб одинокий инвалид - колясочник
В Казани пройдет совместный прием Сабурской и прокуратуры