В Зеленодольске задержали лишенного прав водителя Mercedes

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Республика
25 марта 2025  19:08

В Зеленодольске сотрудники ДПС задержали 29-летнего водителя Mercedes, который отказался выполнить требование об остановке и попытался скрыться. Во время погони автомобилист, ранее лишенный прав за нетрезвое вождение, грубо нарушал правила дорожного движения.

После непродолжительного преследования нарушитель бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан. Суд назначил ему 14 суток ареста за управление транспортным средством без прав и еще 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Автомобиль Mercedes был отправлен на штрафстоянку.

Это уже не первый случай, когда данный водитель привлекается к ответственности за серьезные нарушения ПДД. Ранее он был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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В Зеленодольске задержали лишенного прав водителя Mercedes
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