В Зеленодольске задержали супругов, которые легализовали 1,5 тыс. мигрантов

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Республика
12 мая 2025  09:59

Супруги из Зеленодольска оказались в центре масштабного расследования за создание преступной схемы по легализации мигрантов. По оперативным данным, через их юридическую контору, зарегистрированную на подставное лицо, более 1500 иностранцев получили российские документы за деньги.

Правоохранительные органы задержали обоих подозреваемых в ходе спецоперации. Им предъявлено обвинение по статье об организации незаконной миграции, которая предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех причастных к этой преступной сети. 

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В Зеленодольске задержали супругов, которые легализовали 1,5 тыс. мигрантов