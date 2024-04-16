В Зеленодольском районе продолжают искать рыбаков, пропавших без вести

На реке Свияга у села Бритвино пропали двое мужчин, ушедших накануне ночью на рыбалку. Пока удалось найти только рыболовную сеть и автомобиль УАЗ, ожидающих их на берегу. Предположительно, рыбаки ушли на самодельном судне.

Спасатели продолжают поиски. За минувшие сутки они методом траления на лодке обследовали 15 км прибрежной полосы и 30 тысяч кв.м акватории, сообщают в Главном управлении МЧС России по РТ.

Отмечается, что навигация маломерных судов в Татарстане еще не открыта, а выход на воду пока смертельно опасен.