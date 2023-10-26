Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру для работы оптово-распределительного центра Ozon, крупного инвестиционного проекта. Благодаря запуску этого проекта в экономику города будут привлечены инвестиции свыше 2 миллиардов рублей и создано около 5 тысяч новых рабочих мест.
Строительство инфраструктуры обойдется в 500 млн рублей. Реализация проекта поможет остановить отток населения из моногорода и привлечь новых кадров из соседних районов и регионов.
«В моногородах Республики уже многое сделано Группой ВЭБ.РФ – поддержано 23 проекта на общую сумму более 7,6 млрд рублей, а это свыше 13 тыс. новых рабочих мест», - прокомментировала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
«Татарстан реализует крупные инвестиционные проекты за счет формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, создания на территории современных промышленно-производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам», - отметил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
В Зеленодольском районе создадут 5 тысяч новых рабочих мест благодаря инвестициям
Более 320 миллионов рублей выделены из средств ВЭБ.РФ для постройки объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в индустриальном парке Зеленодольск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.
Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру для работы оптово-распределительного центра Ozon, крупного инвестиционного проекта. Благодаря запуску этого проекта в экономику города будут привлечены инвестиции свыше 2 миллиардов рублей и создано около 5 тысяч новых рабочих мест.