В Зеленодольском районе создан уникальный поселок, построенный в 3D-принтере

Этот необычный поселок находится в Зеленодольском районе, который находится в 30 километрах от Казани. Весь поселок был полностью распечатан с использованием 3D-принтера, и первые жители уже заселились в эти удивительные дома.

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Архитекторы загружали проект зданий в специальную программу, а роботизированный кран выполнял всю работу. Благодаря этому процессу строительства каждого дома занимает всего 21 день.

Эти сооружения успешно прошли испытания: по словам первых жильцов, летом внутри домов прохладно, а зимой стены эффективно удерживают тепло.