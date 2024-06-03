В Зеленодольском районе создан уникальный поселок, построенный в 3D-принтере

Отмечается, что для возведения каждого дома требуется всего 21 день.

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Республика
3 июня 2024  08:36
Автор:
Валерий Саидов

Этот необычный поселок находится в Зеленодольском районе, который находится в 30 километрах от Казани. Весь поселок был полностью распечатан с использованием 3D-принтера, и первые жители уже заселились в эти удивительные дома.

 

Фото: © социальные сети

Архитекторы загружали проект зданий в специальную программу, а роботизированный кран выполнял всю работу. Благодаря этому процессу строительства каждого дома занимает всего 21 день.

Эти сооружения успешно прошли испытания: по словам первых жильцов, летом внутри домов прохладно, а зимой стены эффективно удерживают тепло.

 

 

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