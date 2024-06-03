В Зеленодольском Сабантуе лучшие батыры станут обладателями авто

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Республика
3 июня 2024  17:03
Автор:
Валерий Саидов

На Сабантуе в Зеленодольске будут вручать два автомобиля лучшим батырам борьбы и сева, а также трактор лучшему работнику сельского хозяйства, как сообщил глава района Михаил Афанасьев. Праздник, запланированный на 9 июня, пройдет в парке «Березовая роща» и на центральном майдане.

Гости мероприятия смогут насладиться народными подворьями с дегустацией блюд, участием в традиционных играх и конкурсах, а также посетить мастер-классы и посмотреть шоу резчиков бензопилами. На празднике также появится гастрономическая улица «Тэмле урам», где будут готовить блюда лучшие повара Республики Татарстан. 

Особой звездой Сабантуя станет известный певец татаро-башкирской эстрады Ришат Тухватуллин. Для детей также предусмотрена раздача бесплатного мороженого, что добавит радости и веселья во время этого яркого праздника в Зеленодольске.

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