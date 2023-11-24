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В Зенедольске любовный треугольник обернулся убийством

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Республика
24 ноября 2023  12:10
Автор:
Виктория Осинина

22 ноября возле одного из домов по улице Паратской в Зеленодольске было обнаружено тело 40-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения грудной клетки, сообщает СУ СКР по РТ.

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний мужчина, который дал признательные показания. Как выяснилось, бывшая сожительница пригласила потерпевшего в гости, где он стал оскорблять ее. Находившийся в доме ее новый сожитель ударил гостя ножом в грудь. Мужчина вышел из дома и скончался на улице.

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