В Зенедольске любовный треугольник обернулся убийством

22 ноября возле одного из домов по улице Паратской в Зеленодольске было обнаружено тело 40-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения грудной клетки, сообщает СУ СКР по РТ.

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний мужчина, который дал признательные показания. Как выяснилось, бывшая сожительница пригласила потерпевшего в гости, где он стал оскорблять ее. Находившийся в доме ее новый сожитель ударил гостя ножом в грудь. Мужчина вышел из дома и скончался на улице.