В жилом комплексе «Салават Купере» открыли крупнейшую поликлинику

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Республика
28 декабря 2024  10:42

 gisu.tatarstan.ru

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани сегодня состоялось открытие самой крупной поликлиники города, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Новый медицинский объект был построен в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Торжественную церемонию открытия посетили министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и множество других почетных гостей. Виртуально мероприятие открыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее жители ЖК «Салават Купере» обращались за медицинской помощью в объединение «Спасение», занимающее всего 700 квадратных метров. Новая поликлиника занимает площадь порядка 12 тысяч квадратных метров и создана с учетом всех современных стандартов медицинского обслуживания. В новом учреждении предусмотрены травмпункт, станция скорой помощи и женская консультация.

Поликлиника сможет обслуживать до 50 тысяч взрослых и 15 тысяч детей. Врачи, ранее работавшие в участковых амбулаториях района, теперь объединятся в одном здании. Внутри поликлиники установлено современное оборудование: компьютерный томограф, три рентген-аппарата и эндоскопы. Каждый отдел имеет отдельный вход, что особенно важно для пациентов с повышенной температурой.

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