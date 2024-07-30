В ЖК «Царево» на месяц закрыли кафе из-за сальмонеллеза у посетителя

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ, один из гостей кафе «Василек» в ЖК «Царево» в Пестречинском районе заболел сальмонеллезом. После проверки ведомством кафе закрыли на 30 суток.

Так, специалисты выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, например, обработка сырых и готовых продуктов происходила на одних и тех же столах. Не соблюдались условия хранения продуктов, а на часть из них отсутствовали сопроводительные документы и необходимые маркировки.

На владельца кафе составлены протоколы об административных нарушениях.