В ЖК «Царево» на месяц закрыли кафе из-за сальмонеллеза у посетителя

news_top_970_100
Республика
30 июля 2024  13:09

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ, один из гостей кафе «Василек» в ЖК «Царево» в Пестречинском районе заболел сальмонеллезом. После проверки ведомством кафе закрыли на 30 суток.

Так, специалисты выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, например, обработка сырых и готовых продуктов происходила на одних и тех же столах. Не соблюдались условия хранения продуктов, а на часть из них отсутствовали сопроводительные документы и необходимые маркировки.

На владельца кафе составлены протоколы об административных нарушениях.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани изменено движение троллейбусов и трамваев из-за прошедшего ливня
Сами себе хозяева
В Татарстане хирурги вырезали четырехкилограммовую опухоль из живота мужчины
Нападающий Станислав Галиев переходит из «Ак Барса» в «Аванград»
В ЖК «Царево» на месяц закрыли кафе из-за сальмонеллеза у посетителя
Чат-бот будет консультировать участников СВО по вопросам социальной поддержки
В Казани на Сибирском тракте с рельсов сошел трамвай
Где найти глэмпинг недалеко от Казани