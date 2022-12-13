В зоне риска дети и беременные: как уберечься от «свиного гриппа», распространяющегося в Татарстане

Сейчас в Татарстане идет рост заболеваемости ОРВИ, в том числе, гриппом. В настоящее время в регионе преобладает тип H1N1, или в простонародье – «свинной грипп».

Почему к нам снова вернулся свинной грипп?

«Свиной грипп» был причиной пандемии, то есть вызвал заболевания по всему миру, в 2009 году. С тех пор он периодически проявляет себя в периоды сезонного роста ОРВИ.

«В последние годы мы боролись с другой пандемией — COVID-19. Тогда коронавирус вытеснил грипп, и вот сейчас H1N1 (в основном) возвращает свои позиции, причем по всей России», — отмечает Дмитрий Лопушов.

Свиной грипп коснется и тех, кто уже переболел им

По словам Лопушова, иммунитет против гриппа, если человек переболел им ранее или прививался, сохраняется около года. «В любом случае то, что было до пандемии COVID-19, уже не работает в нынешней эпидемической ситуации. А значит, самое время позаботиться о своем здоровье», — предупреждает врач.

В группе риска — переболевшие коронавирусом, дети и беременные

Особо опасен свиной грипп для лиц с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, тех, кто ранее перенесли коронавирус. Также в группе риска дети с ОВЗ и беременные.

Лопушов отметил, что основной путь передачи — воздушно-капельный. По словам эксперта, вирус малоустойчив во внешней среде, то есть через предметы почти не передается – подхватить его с поверхностей через касания маловероятно.

Как же защитить себя от свиного гриппа?

«Лучшая защита — это прививка. В Татарстане используются вакцины „Совигрипп« и „Ультрикс«. Республика ими обеспечена, эти вакцины высокоэффективны именно против нынешнего типа гриппа. Обратитесь в свою поликлинику», — рассказал врач.

Кроме того, чтобы оградить себя от вируса можно начать снова носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать дистанцию, а также регулярно мыть руки с мылом.

«Помните, как это было во время пандемии COVID-19? Если вы ответственно относитесь к своему здоровью и здоровью окружающих, имеет смысл воспользоваться теми же правилами. Вам нездоровится? Сразу обращайтесь к врачу, и никакого самолечения!» — заключил он.