В зоне СВО погиб татарстанец Ильнур Закиров

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Газета «Казанские ведомости»
27 января 2025  18:09

Редакция газеты «Казанские ведомости» выражает глубочайшие соболезнования главному редактору журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» Гелюсе Закировой в связи с трагической утратой — гибелью родного брата Ильнура Закирова в зоне специальной военной операции (СВО).

Ильнур Закиров был мобилизован в октябре 2022 года и служил пулеметчиком. Весной 2024 года он получил ранения, но после реабилитации вновь вернулся на передовую. За свое мужество Ильнур был удостоен медали «Участник специальной военной операции».

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В зоне СВО погиб татарстанец Ильнур Закиров
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