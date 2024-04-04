В казанском зооботсаду расцвела 180-летняя пальма

Об историческом событии рассказали в пресс-службе Казанского зооботсада.

В оранжерее 180-летний трахикарпус порадовал кистевидными соцветиями желтого цвета. Высокое растение из семейства пальмовых родом из Гималаи, Китая и Японии, рассказали специалисты.

Трахикарпус также известен как вентиляторная пальма или пальма ветвей. Он привлекает внимание своей уникальной формой и прекрасно вписывается в любой ландшафтный дизайн.



В домашних условиях растение не может зацвести, а в природе цветение случается только в мае.

«Сотрудники ботанического отдела превратили немыслимое в самое настоящее чудо», – написал зооботсад.