В казанском зооботсаду расцвела 180-летняя пальма

news_top_970_100
Город
4 апреля 2024  07:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Об историческом событии рассказали в пресс-службе Казанского зооботсада.

В оранжерее 180-летний трахикарпус порадовал кистевидными соцветиями желтого цвета. Высокое растение из семейства пальмовых родом из Гималаи, Китая и Японии, рассказали специалисты.

Трахикарпус также известен как вентиляторная пальма или пальма ветвей. Он привлекает внимание своей уникальной формой и прекрасно вписывается в любой ландшафтный дизайн. 
 
В домашних условиях растение не может зацвести, а в природе цветение случается только в мае.

«Сотрудники ботанического отдела превратили немыслимое в самое настоящее чудо», – написал зооботсад.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казахстанская авиакомпания приостановила полеты из Актобе в Казань
«Цифра» толкается локтями, чтобы выпихнуть печатную продукцию
«Цифра» толкается локтями, чтобы выпихнуть печатную продукцию
В Высокогорском районе осудят челнинца, пытавшегося задушить местного полицейского
В Татарстане по четырём программам молодые люди могут получить жилье
В казанском зооботсаду расцвела 180-летняя пальма
Гарантийный фонд РТ в этом году уже предоставил бизнес-сообществу 1 млрд рублей
29 уникальных костюмных комплексов народов Поволжья представили в Совфеде России
Казанцы временно не смогут ориентироваться по электронным табло на автобусных остановках