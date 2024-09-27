В зооботсаду Казани родился детеныш дикобраза

У пары дикобразов Одри и Феди из казанского зооботсада родилась малышка дикобраз. Это уже третий детеныш в их семье.

Фото: © Казанский зооботсад

Новорожденная дикобразиха родилась с открытыми глазами и мягкими светлыми иголками, которые быстро потемнели и затвердели. Она очень похожа на свою маму и, как и она, обладает боевым нравом. При появлении кипера малышка грозно топает лапкой и громко трещит хвостом, давая понять, что приближаться к ней не стоит.

Сейчас кроха питается материнским молоком, но уже пробует взрослую пищу: фрукты, овощи, зерно, сухарики, орехи и сухофрукты.