В зооботсаду Казани родился детеныш дикобраза

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Город
27 сентября 2024  13:17
Автор:
Эндже Гарафиева

У пары дикобразов Одри и Феди из казанского зооботсада родилась малышка дикобраз. Это уже третий детеныш в их семье.

 Фото: © Казанский зооботсад

Новорожденная дикобразиха родилась с открытыми глазами и мягкими светлыми иголками, которые быстро потемнели и затвердели. Она очень похожа на свою маму и, как и она, обладает боевым нравом. При появлении кипера малышка грозно топает лапкой и громко трещит хвостом, давая понять, что приближаться к ней не стоит.

Сейчас кроха питается материнским молоком, но уже пробует взрослую пищу: фрукты, овощи, зерно, сухарики, орехи и сухофрукты.

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