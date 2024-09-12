Вадим Савин возглавил казанскую Госавтоинспекциию

Начальником отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани назначен полковник полиции Михаил Савин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Михаил Александрович имеет большой опыт работы в структуре ГИБДД. Свою карьеру он начал в 1994 году в Вахитовском районе Казани. В 2009 году возглавил Вахитовское отделение Госавтоинспекции, а с 2017 года руководил полком ДПС УМВД России по Казани.

Михаил Савин – коренной казанец, женат, воспитывает двоих детей. За время службы неоднократно поощрялся ведомственными и государственными наградами.

В сети интернет он прославился как «поющий командир полка ДПС». Он служит Госавтоинспекции уже порядка 30 лет и с помощью музыки позволяет себе расслабиться, сместив акцент с трагических происшествий на жизнь отца и мужа.