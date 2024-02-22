Валиева в своем телеграм-канале поделилась впечатлениями от визита в Казань

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что ее удивило в Казани.

«Я побывала на открытии «Игр будущего» — нового международного турнира в стиле фиджитал, смешения привычного всем спорта и виртуальной реальности. Это совершенно новый формат, который еще никто не делал в мире», – написала Валиева.

Она напомнила, что зрители увидят зрелищные матчи по футболу, хоккею, баскетболу в формате фиджитал, а также состязания в таких инновационных видах спорта, как битва роботов и гонки дронов.

«Думаю, это будет незабываемо! В соревнованиях примут участие порядка 2 тыс. атлетов из более чем 100 стран. Это еще раз подтверждает тот факт, что наша страна не изолирована от остального мира, а развивается и отлично чувствует себя на мировой арене! Если будете в Казани, обязательно посетите «Игры будущего»!» — подытожила она.