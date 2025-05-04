«Вальс Победы» в Нижнекамске: студенты возродили атмосферу военных лет

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Республика
4 мая 2025  13:01

В преддверии Дня Победы студенты многопрофильного колледжа Нижнекамска вновь порадовали горожан трогательным флешмобом. На этот раз «Вальс Победы» прозвучал под сводами одного из городских торговых центров.

Под мелодии легендарных военных песен «Синий платочек» и «Помню, как памятный вечер» молодые пары закружились в танце, создав неповторимую атмосферу послевоенных лет. Плавные движения пар, их искренние эмоции словно перенесли зрителей в те памятные дни, когда каждый мирный момент был особенно ценен.

Эта красивая традиция, которую студенты поддерживают уже несколько лет, не оставила равнодушными посетителей торгового центра. Многие останавливались, чтобы полюбоваться танцем, а некоторые даже подпевали знакомым с детства мелодиям.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

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