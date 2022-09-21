Вандалы разрисовали фасад многоэтажки на Назарбаева в Казани

Жители дома № 60 по улице Назарбаева в Казани столкнулись с неудобствами. На чердаке их девятиэтажки стали часто собираться компании молодых людей, где они распивают алкоголь. Более того, недавно на центральном фасаде этого же дома появились надписи.
По словам жителей дома, дверь на чердак закрыта, но это молодежные компании не останавливает. Накануне с двери сорвали замок и вернули на место – полицейские сняли отпечатки пальцев с дверей.
«Неизвестными лицами был осуществлен взлом выхода на кровельные покрытия. В настоящее время подрядной организацией запирающее устройство установлено. И в ближайшее время надпись на фасаде дома будет ликвидирована», - рассказал «Татарстан-24» начальник отдела технического контроля УК Вахитовского района Руслан Шайхутдинов.
Ранее «КВ» сообщали, что в Кировском районе Казани на фасаде дома №43/1 появилось новое граффити – уже легально, которое создал известный художник-граффитист Sly Dog. Новый стрит-арт художник рисовал с 19 июля.