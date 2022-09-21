Вандалы разрисовали фасад многоэтажки на Назарбаева в Казани

Жители дома № 60 по улице Назарбаева в Казани столкнулись с неудобствами. На чердаке их девятиэтажки стали часто собираться компании молодых людей, где они распивают алкоголь. Более того, недавно на центральном фасаде этого же дома появились надписи.

Скриншот с видеосюжета «Татарстан-24».

По словам жителей дома, дверь на чердак закрыта, но это молодежные компании не останавливает. Накануне с двери сорвали замок и вернули на место – полицейские сняли отпечатки пальцев с дверей.

«Неизвестными лицами был осуществлен взлом выхода на кровельные покрытия. В настоящее время подрядной организацией запирающее устройство установлено. И в ближайшее время надпись на фасаде дома будет ликвидирована», - рассказал «Татарстан-24» начальник отдела технического контроля УК Вахитовского района Руслан Шайхутдинов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Кировском районе Казани на фасаде дома №43/1 появилось новое граффити – уже легально, которое создал известный художник-граффитист Sly Dog. Новый стрит-арт художник рисовал с 19 июля.