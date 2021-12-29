​​Ведущая «Ак Барс шоу» Анна Семеновых молча позировала на камеру 17 минут во время эфира

​​Ведущая «Ак Барс шоу» и по совместительству Мисс Татарстан-2020 Анна Семеновых молча позировала на камеру 17 минут во время эфира. Это заметил и сосчитал блогер, автор Telegram-канала «Татарское Прииртышье» Юрий Воробьев.

Пока ведущая шоу молчала и улыбалась, другой ведущий – Илья Тагиров и главный тренер юниорской команды «Ак Барса» Павел Корнилов обсуждали матч казанской команды с «Металлургом».

И лишь в конце диалога двух мужчин ведущая не выдержала и поделилась своими впечатлениями: «Какая прекрасная аналитика!»

В этом поединке казанская команда «Ак Барс» выиграла у команды из Магнитогорска «Металлург» со счетом 4:3.