Великая Отечественная: о подвигах земляков расскажут наградные листы

Фото: © Михаил ЧЕРЕПАНОВ

«Вернуть доброе имя - в семью» - проект ассоциации «Клуб воинской славы» РТ под таким названием стал победителем Фонда президентских грантов в 2025 году. Его цель - поиск сведений о военнослужащих Татарстана, которые считаются пропавшими без вести, и тех, кто награжден орденами и медалями в годы Великой Отечественной войны. Эти сведения еще не дошли до членов их семей.

Публикуем списки уроженцев и жителей Казани, которые были представлены к званию Героя Советского Союза, но получили только ордена. Их наградные листы рассекречены лишь в XXI веке. Но на них заклеены адреса семей. И на малой родине могут не знать о подвигах земляков.

Начало списка опубликовано в «Казанских ведомостях» в мае 2024 года. Продолжение - в №30 от 4.03.2025.

Николай Губаевич (Григорьевич) АБДРАКОВ

Родился в 1924 году (в наградном листе указан 1916 год) в с. Юрмата Федоровского района Башкирии, татарин, мобилизован Зеленодольским РВК Татарской АССР в 1942 году. С 1943 года служил на II, III, IV Украинских фронтах. Ранен в 1943 году.

Гвардии сержант, командир отделения автоматчиков 119-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской Енакиевской Краснознаменной дивизии 4-й гвардейской армии III Украинского фронта.

При форсировании реки Дунай в районе с. Харта в Венгрии на лодках вместе со своим отделением первым ворвался в траншеи противника на правом берегу. В бою уничтожил шесть венгерских и пять немецких солдат. Взял в плен двоих офицеров и 11 солдат. Продвигаясь вперед и расширяя плацдарм, бойцы Абдракова дали возможность другим подразделениям быстро и без больших потерь форсировать реку Дунай.

Представлен к званию Героя Советского Союза 6 декабря 1944 года командующим войсками 4-й гвардейской армии генералом армии Захаровым. Но об этом Николай Абдраков не узнал, потому что погиб 1 декабря. Похоронен в г. Калоча в Венгрии. Посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Сестра Шакира Губаевна жила по месту рождения героя.

Владимир Ильич СЛЕПКОВ

Родился в 1919 году в Казани, мобилизован Нижнетагильским РВК Свердловской обл. Ефрейтор. Разведчик 105-й отдельной разведроты 117-й стрелковой дивизии. К званию Героя Советского Союза представлен 8 августа 1944 года. Приказом Военного совета 69-й армии за №212/н 10 октября 1944 года награжден орденом Красного Знамени (ЦАМО, ф. 33, оп. 686155, ед. хр. 5741, л. 138-139). Погиб 29 октября 1944 года в д. Добруслав Козимвинского уезда Люблинского воеводства Польши.

Просим тех, кто знает перечисленных в списке и хочет получить копии наградных листов, узнать подробности, откликнуться по телефонам:

+7 927 417-03-49 (Михаил Валерьевич Черепанов),

+7 987 713-90-78 (Сания Мансуровна Газизьянова).

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, председатель ассоциации «Клуб воинской славы» Республики Татарстан,

Сания ГАЗИЗЬЯНОВА, директор ассоциации «Клуб воинской славы»