«Великолепные татарки», кундалини-йога, стендап: какая программа подготовлена в Казани к 8 марта

В Дирекции парков и скверов Казани поделились расписанием мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню. В пятницу, 8 марта, в 10:00 горожанок приглашают на кундалини-йогу по предварительной записи. Практика сочетает в себе физические и дыхательные упражнения, которые помогут раскрыть внутреннею энергию. Место проведения – парк «Светлая долина».

В парке «Черное озеро» в 11:00 состоится музыкальная лекция «Великолепные татарки». Лектор — Кадырова Камилла, городской экскурсовод, создатель авторских маршрутов по Казани. Она расскажет о выдающихся татарских женщинах — царицах, композиторах, певицах, актрисах, художницах, поэтах и балеринах.

Украсит мероприятие живое исполнение песен Сары Садыковой, Александра Ключарева и Резеды Ахияровой под звуки мандолины.

В Горкинско-Ометьевском лесу в 12:00 будет работать почта, здесь можно выбрать открытку, написать на ней теплые пожелания и отправить близким.

А в 14:00 скетч-встреча пройдет в бульваре «Ак Чәчәкләр». Тату-мастер Алина Малахова научит рисовать эскизы для тату. Регистрация по ссылке.

9 марта девушек и женщин приглашают на женский микрофон, который начнется в Центре семьи «Казан» в 19:30. Выступят комики-девушки города и специальный гость — резидент Stand Up Club Kazan Ильнур Асхадуллин. Для участия в нужна регистрация по ссылке.