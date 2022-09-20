Закольцованный вело-пешеходный маршрут пройдет по обеим сторонам Кремлевской дамбы. Об этом сообщает пресс-служба стратегии развития Казанки.

По всему маршруту будут созданы зоны отдыха и выхода к воде. Их оборудуют скамейками, урнами и велопарковками. Общественные пространства озеленят деревьями и кустарниками разных видов, высадят газон.



Также после прохождения инженерно-технической экспертизы может появится отдельная навесная конструкция, которая соединит маршрут с участоком Кремлевской набережной со стороны здания ГИМС МЧС.

Маршрут соединит будущие парки «Манзару», «Парк горинзов» и фестиваль квартал у Кремля.