 Вело-пешеходный маршрут пройдет по обеим сторонам Кремлевской дамбы
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Вело-пешеходный маршрут пройдет по обеим сторонам Кремлевской дамбы

Маршрут соединит будущие парки «Манзару», «Парк горинзов» и фестиваль квартал у Кремля.

Город
20 сентября 2022  11:40
Автор:
Роза Габитова

Закольцованный вело-пешеходный маршрут пройдет по обеим сторонам Кремлевской дамбы. Об этом сообщает пресс-служба стратегии развития Казанки. 

По всему маршруту будут созданы зоны отдыха и выхода к воде. Их оборудуют скамейками, урнами и велопарковками. Общественные пространства озеленят деревьями и кустарниками разных видов, высадят газон. 
 

Также после прохождения инженерно-технической экспертизы может появится отдельная навесная конструкция, которая соединит маршрут с участоком Кремлевской набережной со стороны здания ГИМС МЧС.

Маршрут соединит будущие парки «Манзару», «Парк горинзов» и фестиваль квартал у Кремля.

 

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