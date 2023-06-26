 Велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской набережной в Казани выполнен на 98%
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Велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской набережной в Казани выполнен на 98%

Этот маршрут станет важным этапом в стратегии развития Казанки, в рамках которой предполагается создать 42- километровый маршрут от голубых озер до реки Волга.

Город
26 июня 2023  09:20
Автор:
Дамира Хайрулина

В Казани завершаются работы над реализацией велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской набережной. Работы на данном объекте завершены на 98%.

«Практически завершены работы на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевский набережной, работы над которым начаты в прошлом году», –  сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев, представивший соответствующие слайды.

 

Маршрут велопешеходной дорожки проходит по обеим сторонам дамбы от Центра семьи «Казан» до улицы Пролетарская.

«Он [маршрут] станет важным этапом в стратегии развития Казанки, в рамках которой предполагается создать 42- километровый маршрут от голубых озер до реки Волга», - отметил он.  

Спикер напомнил, что всего в Казани реализуется восемь проектов по благоустройству общественных пространств, в том числе шесть – в рамках федерального проект «Формирование комфортной городской среды». На одном объекте – в сквере вокзала «Казань-2» - работы завершены.

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