Велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской набережной в Казани выполнен на 98%

В Казани завершаются работы над реализацией велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской набережной. Работы на данном объекте завершены на 98%.

«Практически завершены работы на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевский набережной, работы над которым начаты в прошлом году», – сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев, представивший соответствующие слайды.

Маршрут велопешеходной дорожки проходит по обеим сторонам дамбы от Центра семьи «Казан» до улицы Пролетарская.

«Он [маршрут] станет важным этапом в стратегии развития Казанки, в рамках которой предполагается создать 42- километровый маршрут от голубых озер до реки Волга», - отметил он.

Спикер напомнил, что всего в Казани реализуется восемь проектов по благоустройству общественных пространств, в том числе шесть – в рамках федерального проект «Формирование комфортной городской среды». На одном объекте – в сквере вокзала «Казань-2» - работы завершены.