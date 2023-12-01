Верность традициям татарского народа продемонстрируют на ВДНХ 2 декабря

Одно из главных событий Дня Татарстана, который состоится завтра на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, – показ древнего татарского обрядового праздника «Каз өмәсе».

В Минсельхозпроде РТ кратко рассказали про суть этого праздника: поздней осенью жители татарских сел проводят коллективную обработку гусиного мяса, пуха и пера. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух – на подушки, которые пойдут на приданое невестам. Во время «Каз өмәсе» татары устраивают посиделки, общаются и поют песни. Смысл праздника в том, что он стал школой домоводства, где старшее поколение передает свои навыки молодым девушкам.

В тот же день здесь приготовят большой суп-шурпу на 4000 порций в «Татарском самоваре». Это особое кулинарное оборудование, состоящее из круглого стального чана с крышкой и высокой трубой в центре, нижней топки для дров и ярко-желтых латунных деталей. Чан вместе с трубой имеет высоту 2,80 м, объем 1200 л и весит 200 кг, а топка – 150 кг.

Кроме этого, в Доме татарской кухни 10 ведущих шеф-поваров республики в течении дня проведут мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд. Можно будет посмотреть и принять участие в приготовлении праздничного гуся, губадии, зур бэлиша, талкыш калеве и других. Дополнительно на уличной площадке развернутся мастер-классы по приготовлению других блюд национальной кухни: кош теле, чак-чак, гусь запеченый по-казански, перемяч, зур балеш и эчпочмак.

Напомним, что церемония открытия с участием Раиса РТ Рустама Минниханова состоится в зале А павильона №75.