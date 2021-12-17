Маткапитал могут разрешить тратить на покупку земли под строительство дома

Материнский капитал предложили разрешить использовать для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщают «Известия».

Крупные риелторские фирмы направили предложение Правительству РФ, а оно в свою очередь передало обращение на расмотрение в Минтруд, Минфин и Минстрой. Проект еще не одобрен окончательно, но многие эксперты уже положительно оценили инициативу.



«По факту это только улучшения для детей и расширение возможностей рынка. Это интересная тема, поддерживаю подобные инициативы. Тем более что последние годы все больше растет спрос на собственные дома, мера позволит еще сильнее закрепить тренд», – отметил Константин Апрелев, вице-президент российской гильдии риелторов.

В некоторых регионах страны просто-напросто нет развитого рынка недвижимости или достаточного количества новостроек: нововведение позволит молодым семьям получить хорошее жилье. В некоторых случаях, когда территория ограничена, приходится покупать участок со старыми, негодными домами, сносить их и строить новые, а это намного дороже, чем строить дом на пустующем участке, считает директор проектного консалтинга Est-a-tet Роман Родионцев.

По данным ВЦИОМа и ДОМ.РФ 45,4 млн россиян хотели бы жить в частных домах. Конечно, многие хотят покупать готовые дома вместо того, чтобы самостоятельно заниматься строительством. Но дом, построенный самостоятельно, получится на 20-30% дешевле, отметил Олег Бетин, руководитель комиссии по ИЖС при министерстве строительства.