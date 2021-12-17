 Маткапитал могут разрешить тратить на покупку земли под строительство дома
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Маткапитал могут разрешить тратить на покупку земли под строительство дома

По данным ВЦИОМа и ДОМ.РФ 45,4 млн россиян хотели бы жить в частных домах.

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17 декабря 2021  13:13
Автор:
Елена Молчанова

Материнский капитал предложили разрешить использовать для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщают «Известия». 

Крупные риелторские фирмы направили предложение Правительству РФ, а оно в свою очередь передало обращение на расмотрение в Минтруд, Минфин и Минстрой. Проект еще не одобрен окончательно, но многие эксперты уже положительно оценили инициативу.

«По факту это только улучшения для детей и расширение возможностей рынка. Это интересная тема, поддерживаю подобные инициативы. Тем более что последние годы все больше растет спрос на собственные дома, мера позволит еще сильнее закрепить тренд», – отметил Константин Апрелев, вице-президент российской гильдии риелторов.

В некоторых регионах страны просто-напросто нет развитого рынка недвижимости или достаточного количества новостроек: нововведение позволит молодым семьям получить хорошее жилье. В некоторых случаях, когда территория ограничена, приходится покупать участок со старыми, негодными домами, сносить их и строить новые, а это намного дороже, чем строить дом на пустующем участке, считает директор проектного консалтинга Est-a-tet Роман Родионцев.

По данным ВЦИОМа и ДОМ.РФ 45,4 млн россиян хотели бы жить в частных домах. Конечно, многие хотят покупать готовые дома вместо того, чтобы самостоятельно заниматься строительством. Но дом, построенный самостоятельно, получится на 20-30% дешевле, отметил Олег Бетин, руководитель комиссии по ИЖС при министерстве строительства. 

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