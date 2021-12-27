 Вертолет «Казанского авиапредприятия» МИ-2 аварийно приземлился около Ижевска
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Вертолет «Казанского авиапредприятия» МИ-2 аварийно приземлился около Ижевска

Перед тем, как связь с вертолетом была утеряна, командир сообщил о нештатной ситуации.

Спецпроекты
27 декабря 2021  16:28
Автор:
Николай Лукоянов

Вертолет, принадлежащий «Казанскому авиапредприятию» МИ-2 аварийно приземлился рядом с Ижевском около 14:00, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Судно в 12:00 вылетело с аэродрома Ижевска для того, чтобы совершить облет нефтепровода. На борту вертолета находилось два человека.

Перед тем, как связь с вертолетом была утеряна, командир сообщил о нештатной ситуации.

Сотрудники следственного управления выехали на место происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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