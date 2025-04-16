Верховный суд Татарстана отложил апелляцию по делу экс-главы Татфондбанка

Верховный суд Татарстана провел прения по апелляции на приговор бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину, осужденному на 12,5 года колонии. Суд объявил перерыв до 23 мая, пишет ТАСС.

Защита просила смягчить наказание, ссылаясь на аналогичные дела. Адвокат отметил, что самый крупный срок среди банкиров получила экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус — 13 лет за ущерб в 216 млрд рублей. Однако потерпевшая сторона потребовала увеличить срок Мусину до 15 лет, оспорив и снижение ущерба по второму делу с 26,7 до 8,6 млрд рублей.

Мусин был осужден в 2021 году за злоупотребление полномочиями (12 лет колонии), а в 2024 году получил еще 6,5 лет по второму делу. Общий срок составил 12,5 года. Суд признал ущерб в 22,8 млрд рублей по первому делу и 8,6 млрд — по второму.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год Мусин, возглавляя Татфондбанк, допустил невозврат кредитов на 17 млрд рублей и незаконный вывод активов на 5 млрд, что привело к банкротству банка.