Верховный суд защитил россиян от навязчивой рекламы

Верховный суд РФ постановил, что граждане имеют право на компенсацию морального вреда за навязчивые рекламные звонки. Решение принято по иску москвича, которому банк «Русский Стандарт» продолжал названивать с кредитными предложениями, несмотря на письменный отказ.

Ключевые моменты решения:

Закон запрещает рекламные звонки без предварительного согласия абонента

При требовании клиента звонки должны немедленно прекращаться

Вина рекламодателя предполагается по умолчанию

Хотя нижестоящие суды отказали истцу в компенсации 5 000 рублей, Верховный суд отменил эти решения и направил дело на пересмотр, указав, что банк не доказал отсутствие своей вины. Прецедент создает важную защиту для потребителей от спама, пишет РИА Новости.