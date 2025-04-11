Верховный суд защитил россиян от навязчивой рекламы

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Россия/Мир
11 апреля 2025  11:13

Верховный суд РФ постановил, что граждане имеют право на компенсацию морального вреда за навязчивые рекламные звонки. Решение принято по иску москвича, которому банк «Русский Стандарт» продолжал названивать с кредитными предложениями, несмотря на письменный отказ.

Ключевые моменты решения:

  • Закон запрещает рекламные звонки без предварительного согласия абонента

  • При требовании клиента звонки должны немедленно прекращаться

  • Вина рекламодателя предполагается по умолчанию

Хотя нижестоящие суды отказали истцу в компенсации 5 000 рублей, Верховный суд отменил эти решения и направил дело на пересмотр, указав, что банк не доказал отсутствие своей вины. Прецедент создает важную защиту для потребителей от спама, пишет РИА Новости.

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