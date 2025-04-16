Весенние субботники в парках Казани: наводим чистоту вместе!

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Город
16 апреля 2025  23:20

19 апреля казанские парки приглашают всех желающих на традиционные весенние субботники. Вместе мы очистим территории от мусора, уберём остатки новогоднего конфетти и подготовим зелёные зоны к летнему сезону. Особое внимание уделим площадкам для выгула собак - к уборке присоединятся сообщества собаководов.

Старт субботников в разных районах:
• 9:30 — парк им. Урицкого
• 10:00 — Сосновая роща
• 12:00 — парк у ЖК «Салават Купере»

Полное расписание и точки сбора можно уточнить на сайте Дирекции парков. Приходите всей семьёй - вместе сделаем любимые места отдыха чище и уютнее!

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