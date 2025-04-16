Весенние субботники в парках Казани: наводим чистоту вместе!

19 апреля казанские парки приглашают всех желающих на традиционные весенние субботники. Вместе мы очистим территории от мусора, уберём остатки новогоднего конфетти и подготовим зелёные зоны к летнему сезону. Особое внимание уделим площадкам для выгула собак - к уборке присоединятся сообщества собаководов.

Старт субботников в разных районах:

• 9:30 — парк им. Урицкого

• 10:00 — Сосновая роща

• 12:00 — парк у ЖК «Салават Купере»

Полное расписание и точки сбора можно уточнить на сайте Дирекции парков. Приходите всей семьёй - вместе сделаем любимые места отдыха чище и уютнее!