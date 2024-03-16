Весенние ярмарки стартовали в Казани — в фаворитах у горожан яйца и свежие овощи

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Город
16 марта 2024  14:54
Автор:
Эндже Гарафиева
Автор фото: Фарит Муратов

14 ярмарочных площадок этим утром развернулись в Казани.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки теперь будут проходить каждые выходные в разных районах города, чтобы предоставить возможность казанцам приобрести фермерскую продукцию по социально ориентированной стоимости.

Цены выросли, но по-прежнему остаются приемлемыми. Они на 10-30% ниже, чем в магазине, заявил глава Минсельхозпрода РТ.

В особом приоритете у покупателей яйца и свежие овощи.

Посетить любое из 14 ярмарочных мест можно в следующую субботу. Сельхозтоваропроизводители ждут казанцев уже с 06:00.

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

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Весенние ярмарки стартовали в Казани — в фаворитах у горожан яйца и свежие овощи