Примеры установления морозной погоды в марте в полной мере демонстрируют, что март хоть и первый месяц весны, но с точки зрения климата он все-таки считается зимним, поведала заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Погодные условия с большим перепадом температуры для заснеженных территорий Татарстана, укрытых более чем полуметровыми сугробами, сложились благоприятно для образования «злой шутницы» дорог и тротуаров гололедицы. В начале марта среднесуточная температура в Казани на 4 - 6 градусов превысила норму. На фоне высокого атмосферного давления погода была солнечной, безветренной и очень комфортной. В полуденные часы воздух прогревался до плюс 3 градусов. Апогей тепла в Казани пришелся на 4 марта - по данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, максимальная температура воздуха достигла плюс 4 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 4 марта в Казани был зафиксирован в 1995 году и составлял плюс 3,9 градуса.

Казалось бы, в подарок к женскому празднику природа и дальше будет дарить прогрев. Но оказалось, что ввиду смены воздействия на погоду центров антициклонов весна к нам пока не спешит. Сибирский максимум, определявший длительный устойчивый характер погоды, «подтянул» свое западное крыло в Казахстан. На погоду в Татарстане начали оказывать влияние быстро смещающиеся атмосферные образования. 6 марта к Казани приблизился на один день холодный атмосферный фронт, местами прошел слабый снег, заметно похолодало: ночью до 11 - 13, днем от 4 до 6 градусов мороза. А уже 7 марта на Татарстан распространил свое влияние новый антициклонический центр над Балтийским морем, в республику продолжал поступать более холодный воздух северных широт. Среднесуточная температура вернулась к минусовым значениям ниже нормы.

Климатический мониторинг беспристрастен. Данные о температурном режиме по Казани с 1881 года показали, что в текущем столетии были обновлены рекорды по максимальной температуре 26 дней марта! Причем большинство из них еще и перебивались абсолютным максимумом отдельных дней самого теплого в истории марта 2020 года.

Прошлогодний март также относится к числу очень теплых - отмечалась температура выше климатической нормы: в первой и второй декадах на 2 - 5, в третьей - на 5 - 10 градусов теплее обычного. Весь месяц температура днем была положительная, к середине месяца повысилась до 4 - 6, ближе к концу - до 5 - 11 градусов тепла; всю третью декаду и ночная температура преобладала в положительных значениях - от 3 до 7 градусов тепла.

Не заглядывая далеко, отметим, что в промежутке между этими аномально теплыми мартами оказались довольно холодные марты 2021 и 2022 года. В 2021 году средняя температура марта оказалась на 1,4 градуса ниже обычного. В период с 7 по 13 марта заток холода был обусловлен тыловой частью активного циклона и его холодных фронтов. Минимальная температура ночью - до 15 - 21, днем также было умеренно морозно - 5 - 10 градусов мороза.

В 2022 году морозный стресс был более серьезным. Так же как и нынче, перед 8 марта, когда обычно начинает веять весенним теплом, вследствие ультраполярного вторжения усилился антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, который разогнал облака, что способствовало активному ночному выхолаживанию воздушных масс. В условиях промозглого северо-восточного ветра, усугубляющего ощущение стужи, ночная температура по Татарстану понизилась до 20 - 25 градусов. Начиная с 6 марта и до 17 марта территория Татарстана оказалась в настоящем арктическом мешке холода с температурным фоном на 5 - 10 градусов ниже многолетней нормы, что соответствовало климатическим показателям середины зимы. При прояснениях и в низких местах столбик термометра по Татарстану достигал рекордных отметок 22 - 27, по Казани - до 16 - 18; максимальная температура воздуха днем удерживалась на отметке всего лишь 5 - 10 градусов мороза. Правда, после 18 марта воздушные потоки развернулись на юго-западные румбы, произошел резкий скачок в сторону потепления: в дневные часы установилась положительная температура до 4 - 7 градусов тепла.

Но нынче арктический холод пожаловал аккурат к началу Масленичной недели. Территория Татарстана оказалась в ложбине аномального холода. И как раз в первый день Маслены морозы окрепли ночью и утром до 16 - 18, при прояснениях и в низких местах - до 21 градуса мороза. Днем также удерживались морозы до 5 - 7 градусов.

Сегодня погоду в республике начал определять западный циклон, произойдет натекание облачности, пройдет небольшой местами умеренный снег. Крепкий мороз до 20 - 22 градусов сохранится в восточных районах Татарстана.

В западных районах и в Казани будет ощутим вынос более теплого воздуха - минимальная температура ночью до 12 - 14, с повышением к утру до 4 - 9 градусов мороза. Максимальная температура днем приблизится к нулевой отметке. На дорогах снова очень скользко. Завтра преимущественно без осадков. Даже при сохранении юго-западного ветра температурный фон существенно меняться не будет.