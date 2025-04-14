Весна – лучшее время для покупки щенка

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендует заводить щенка ранней весной. Это оптимальный период для его адаптации, социализации и укрепления здоровья, пишет РИА Новости.

Благоприятные условия для карантина

После переезда щенку необходим месяц без прогулок до завершения вакцинации. Весенняя прохлада и слякоть снижают соблазн долгих прогулок, а к лету питомец уже сможет безопасно гулять.

Идеальная социализация

Лето – лучшее время для знакомства с окружающим миром, людьми и другими животными. Пропустив этот период, можно столкнуться с пугливостью собаки в будущем.

Здоровье и иммунитет

После зимы на улицах меньше химических реагентов, а солнечный свет способствует выработке витамина D. К лету организм щенка окрепнет.

Больше времени у хозяина

Майские праздники и летние отпуска позволяют уделять питомцу максимум внимания, вывозить его на природу и постепенно приучать к новому дому.

Если не успели весной, не стоит расстраиваться. Важно выбрать момент, когда вы сможете посвятить щенку достаточно времени. Осень и зима тоже подойдут, но потребуют больше усилий. Главное – ответственно подойти к выбору питомца и обеспечить ему комфортный старт в новой жизни.