Ветеран ФСБ Михайлов о мобилизации: «Нужны не просто люди, а люди определенных специальностей»

В России объявлена частичная мобилизация. Об этом в своем обращении заявил сегодня, 21 сентября, Президент Владимир Путин.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По просьбе «КВ» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал о том, что представляет собой частичная мобилизация, а также о том, когда военнообязанные начнут получать повестки.

«Президент с министром обороны просчитали все последствия и риски, определили, что необходимо сделать». Фото: © Рамиль Гали

- Александр Георгиевич, чего нам ждать от объявленной сегодня мобилизации? Что нужно делать военнообязанным?

- А что делать? Выполнять указ Президента [Путина]. Считаю, что даже обсуждать эту тему не нужно. Есть указ, всё, мы должны его исполнять. Президент с министром обороны [Шойгу] просчитали все последствия и риски, определили, что необходимо сделать. Поэтому все обсуждения нужно оставить за скобками, уже началась работа.

- Работа по призыву начинается уже с сегодня?

- Да. Надо иметь ввиду, что там очень четко определены категории граждан, которые призываются: это люди, имеющие военно-учётная специальность, прошедшие службу в вооруженных силах, соответственно, по возрастным категориям. Я здесь не вижу особых вопросов, тем более, что каждый год все равно призывали людей для различного рода сборов. В данной ситуации сборы отменили и поставили на поток. Наверно, тут разные будут мнения на этот счет. Для меня важно, чтобы мы правильно себя позиционировали. Есть приказ Президента, есть приказ Верховного Главнокомандующего …

- Расскажите о технической стороне мобилизации.

- Наверняка на каждый военкомат спустится определённый резерв. В рамках этого резерва, военком должен будет отобрать специалистов по необходимым военным специальностям, каждый военнослужащий имеет военно-учетную специальность. Механик водитель, стрелок, артиллерист и т.д. Исходя из всех ресурсов, которые требуются. Ведь нужны не просто люди, а люди определенных специальностей.

- То есть не только рядовых?

- Рядовые тоже нужны. Конечно, [подлежащий мобилизации] должен пройти подготовку. А потом, вы знаете, есть еще другой вопрос: прослуживший какое-то время и находящийся [в запасе] до 40-50 лет, он уже не будет в спортивной форме, соответственно, нужно будет еще подобрать какой-то участок деятельности.

- Что произойдет по завершении этой процедуры? Военнообязанный получит повестку?

- Да, человек получит повестку, если нет противопоказаний каких-либо. Он призывается на службу, причем уклониться он от этого не может. Он получает все компенсации и выплаты, которые положены контрактникам. Далее принимается решение по его использованию.

- Место рабочее за ним сохраняется на время службы?

- Конечно, да. Все социальные выплаты и гарантии сохраняются

- Если человек обладает необходимой военно-учётной специальностью, когда он получит повестку? Есть какие-либо сроки?

- Наша организация [общероссийская общественная организация «Офицеры России»] уже стала получать повестки. Некоторые стали уже получать такие повестки.