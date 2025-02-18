Ветераны Апастовского района просят Рустама Минниханова баллотироваться на новый срок

news_top_970_100
Республика
18 февраля 2025  15:49

В Апастовском районе Татарстана ветераны труда обратились к действующему главе республики Рустаму Минниханову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах раиса. Голосование состоится в единый день выборов 14 сентября 2025 года.  

«От имени жителей района обращаюсь к вам с большой просьбой. Хотелось бы, чтобы Рустам Нургалиевич Минниханов выставил свою кандидатуру и на следующих выборах», — заявила ветеран труда Мунира Гиззатуллина. Ее слова приводит пресс-служба главы Татарстана.  

Рустам Минниханов возглавляет республику с марта 2010 года. На последних выборах в сентябре 2020 года он баллотировался от партии «Единая Россия» и одержал победу, набрав 83,28% голосов. Его основными конкурентами были Альмир Михеев («Справедливая Россия») — 4,93%, Альфред Валиев («Коммунисты России») — 4,64%, Олег Коробченко («Партия роста») — 3,58% и Владимир Сурчилов (ЛДПР) — 2,84%.  

Согласно Конституции Татарстана, раис избирается на пятилетний срок. Кандидат должен быть гражданином России не моложе 30 лет, постоянно проживать в РФ и не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, пишет РБК.

news_right_column_240_400
Новости
Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке в Казани
Ветераны Апастовского района просят Рустама Минниханова баллотироваться на новый срок
Казанский отряд быстрого реагирования отпраздновал свой день рождения
История подвига, рассказанная через фотокарточку
Замглавы администрации Советского района Казани стал ответчиком в суде из-за недвижимости на 22 млн
Ушел из жизни ветеран спорта Фарит Шарипов
Волшебный моң Ильгама Шакирова проникает в душу каждого
Рустам Минниханов: За каждым расследуемым уголовным делом - человеческие судьбы
Рустам Минниханов: За каждым расследуемым уголовным делом - человеческие судьбы