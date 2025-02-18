Ветераны Апастовского района просят Рустама Минниханова баллотироваться на новый срок

В Апастовском районе Татарстана ветераны труда обратились к действующему главе республики Рустаму Минниханову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах раиса. Голосование состоится в единый день выборов 14 сентября 2025 года.

«От имени жителей района обращаюсь к вам с большой просьбой. Хотелось бы, чтобы Рустам Нургалиевич Минниханов выставил свою кандидатуру и на следующих выборах», — заявила ветеран труда Мунира Гиззатуллина. Ее слова приводит пресс-служба главы Татарстана.

Рустам Минниханов возглавляет республику с марта 2010 года. На последних выборах в сентябре 2020 года он баллотировался от партии «Единая Россия» и одержал победу, набрав 83,28% голосов. Его основными конкурентами были Альмир Михеев («Справедливая Россия») — 4,93%, Альфред Валиев («Коммунисты России») — 4,64%, Олег Коробченко («Партия роста») — 3,58% и Владимир Сурчилов (ЛДПР) — 2,84%.

Согласно Конституции Татарстана, раис избирается на пятилетний срок. Кандидат должен быть гражданином России не моложе 30 лет, постоянно проживать в РФ и не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, пишет РБК.