Ветераны СВО поборются за победу в «Абилимпиксе» в Казани

news_top_970_100
Республика
25 апреля 2025  11:42

С 11 по 14 июля в Казани пройдет отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс», в котором примут участие почти 400 ветеранов СВО.

Татарстан на соревнованиях представят 29 военнослужащих, которые уже начали подготовку к конкурсу, сообщила Гузель Удачина, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Участники продемонстрируют свои навыки в различных компетенциях, включая сварочные технологии, исполнительское искусство и управление беспилотными летательными аппаратами. Чемпионат станет площадкой для профессиональной реализации и демонстрации талантов защитников Отечества.

news_right_column_240_400
Новости
Жителя Казани арестовали за оправдание теракта в «Крокусе»
Усталость за рулем — угроза на дорогах Татарстана
Сенатор предложила разрешить учителям удалять нарушителей дисциплины из класса
Последние весенние сельхозярмарки пройдут 26 апреля в Татарстане
Роман Исланов возглавил Спасский район Татарстана
Мусульмане Казани полюбили мечеть «Ал Тан»
Мусульмане Казани полюбили мечеть «Ал Тан»
В Казани запускают новый троллейбусный маршрут №11
В Казани для ремонта канализационного коллектора использовали инновационную технологию