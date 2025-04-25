Ветераны СВО поборются за победу в «Абилимпиксе» в Казани

С 11 по 14 июля в Казани пройдет отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс», в котором примут участие почти 400 ветеранов СВО.

Татарстан на соревнованиях представят 29 военнослужащих, которые уже начали подготовку к конкурсу, сообщила Гузель Удачина, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Участники продемонстрируют свои навыки в различных компетенциях, включая сварочные технологии, исполнительское искусство и управление беспилотными летательными аппаратами. Чемпионат станет площадкой для профессиональной реализации и демонстрации талантов защитников Отечества.